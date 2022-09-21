Чанов: Сафонов может дорасти до уровня Акинфеева
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«Конечно, при определенных условиях любой может достичь уровня Акинфеева. Остаётся только ждать. Можно достичь всего. Всё возможно», — цитирует Чанова «Спорт День за Днём».
По его мнению, 23-летнему вратарю необходимо улучшать свои навыки практически во всех аспектах.
«Если человек останавливается, особенно вратарь, то всё. Он сейчас молодец, показывает игру. Сейчас мы не можем до конца определить состояние», — добавил Чанов.
Сафонов является капитаном «Краснодара». В сезоне-2022/23 он провёл 10 матчей в чемпионате России. Три игры голкипер отстоял на ноль.
Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал молодого российского вратаря, который по своему таланту близок к голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву.