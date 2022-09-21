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Кафанов: Сафонов близок по потенциалу к Акинфееву

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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал молодого российского вратаря, который по своему таланту близок к голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву.
Кафанов: Сафонов близок по потенциалу к Акинфееву
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Может быть, при огромном трудолюбии и желании это Матвей Сафонов. Но такие, как Игорь, рождаются раз в несколько десятков лет», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

23-летний Сафонов провёл семь матчей в сборной России. Акинфеев завершил карьеру в национальной команде в 2018 году. На счету 36-летнего голкипера ЦСКА 111 матчей. Акинфеев является бронзовым призёром Евро-2008.

Ранее Кафанов объяснил, почему голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков не был вызван на учебно-тренировочный сбор.

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