Кафанов: Сафонов близок по потенциалу к Акинфееву

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов назвал молодого российского вратаря, который по своему таланту близок к голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву.

«Может быть, при огромном трудолюбии и желании это Матвей Сафонов. Но такие, как Игорь, рождаются раз в несколько десятков лет», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

23-летний Сафонов провёл семь матчей в сборной России. Акинфеев завершил карьеру в национальной команде в 2018 году. На счету 36-летнего голкипера ЦСКА 111 матчей. Акинфеев является бронзовым призёром Евро-2008.

Ранее Кафанов объяснил, почему голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков не был вызван на учебно-тренировочный сбор.