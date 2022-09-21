Кафанов — о невызове Худякова в сборную: у него было много ошибок в последнее время
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«У него было очень много ошибок. Он набирается опыта. Вратари должны сделать свои ошибки. Через это становятся голкиперами, нельзя перескакивать ступеньки. С ним не общался», — цитирует Худякова «Матч ТВ».
По словам тренера, голкипер «Локо» Маринато Гилерме «помогает по-отечески Худякову».
«Если бы Гилерме сейчас играл, он бы был в сборной. По уровню мастерства и по человеческим качествам он вполне может вернуться, если начнёт играть в «Локо», — заключил Кафанов.
На сбор вызваны четыре голкипера: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке 24 сентября.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».