Кафанов — о невызове Худякова в сборную: у него было много ошибок в последнее время

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков не был вызван на учебно-тренировочный сбор.

«У него было очень много ошибок. Он набирается опыта. Вратари должны сделать свои ошибки. Через это становятся голкиперами, нельзя перескакивать ступеньки. С ним не общался», — цитирует Худякова «Матч ТВ».

По словам тренера, голкипер «Локо» Маринато Гилерме «помогает по-отечески Худякову».

«Если бы Гилерме сейчас играл, он бы был в сборной. По уровню мастерства и по человеческим качествам он вполне может вернуться, если начнёт играть в «Локо», — заключил Кафанов.

На сбор вызваны четыре голкипера: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке 24 сентября.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».