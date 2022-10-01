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Ковач: не понимаю, почему сборная Чехии не может играть с Россией

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Бывший чешский футболист «Спартака» Радослав Ковач высказал мнение о возможности проведения матча между сборными России и Чехии.
Ковач: не понимаю, почему сборная Чехии не может играть с Россией
  • Gettyimages.ru

«Я и Йиранек не понимаем, почему наша сборная и национальные команды других стран не могут играть товарищеские матчи с Россией. У нас там много друзей. Какая к черту политика?» — цитирует Ковача Sport24.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

РФС анонсировал товарищеские матчи с Киргизией и Ираном. 24 сентября сборная России обыграла киргизскую команду со счётом 2:1.

Ранее Малком рассказал, почему задумался о получении российского гражданства.

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