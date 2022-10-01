Кержаков: сомневаюсь, что «Зенит» дома не выиграет у «Ростова»
- РИА Новости
«Это будет интересный матч. Интересно посмотреть на «Ростов» в Санкт-Петербурге, где ни одной команде не играется легко. В этом матче может произойти всё, но сомневаюсь, что «Зенит» не выиграет дома в матче с «Ростовом», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами пройдёт 2 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:30 мск.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Ростов» — второй (22 очка).
Ранее Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Ростовом».