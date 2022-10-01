Минспорта Белоруссии: этапы Кубка мира по биатлону уступают Кубку Содружества

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук высоко оценил уровень Кубка Содружества по биатлону.

«Белорусские спортсмены с удовольствием приезжают в Россию, и все мы видим качество турниров. Даже этапы Кубка мира уступают Кубку Содружества, который проходил у нас в Раубичах и в Сочи», — цитирует Ковальчука «БелТА».

Он добавил, что благодаря санкциям у них появилась возможность проверить готовность регионов.

16 сентября конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не покажет международные соревнования по биатлону.