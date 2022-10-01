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Шарапова: хочу, чтобы в будущем Джокович выиграл ещё много турниров Большого шлема

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова высказалась о величии сербского теннисиста Новака Джоковича.
Шарапова: хочу, чтобы в будущем Джокович выиграл ещё много турниров Большого шлема
  • Gettyimages.ru

«Новак — лучший из лучших. Я бы хотела, чтобы в будущем он выиграл ещё много турниров Большого шлема. 30, 40? Лишь небо его предел. Я имею в виду, что в случае с ним всё возможно», — цитирует Шарапову We Love Tennis.

Джокович 21 раз становился победителем турниров Большого шлема, также он является пятикратным обладателем Итогового турнира ATP в одиночном разряде.

Джокович является рекордсменом по времени пребывания на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на которой он продержался в общей сложности 373 недели. Также спортсмен единственный в истории выиграл все девять турниров серии АТР-1000.

Ранее Джокович признался, что полон решимости продолжать выступать на соревнованиях.

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