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Джокович: у меня всё ещё есть страсть и желание играть на самом высоком уровне

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Сербский теннисист Новак Джокович признался, что полон решимости продолжать выступать на соревнованиях.
Джокович: у меня всё ещё есть страсть и желание играть на самом высоком уровне
  • AP
  • © Kin Cheung

«Я всё ещё хочу играть в теннис, хотя я достиг практически всего, чего можно достичь в нём. У меня всё ещё есть страсть и желание играть на самом высоком уровне», — приводит слова Джоковича Tennis365.

Джокович минувшим летом в седьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Великобритании. Кроме того, теперь на его счету 21 титул турниров Большого шлема, он вышел на чистое второе место, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов является испанец Рафаэль Надаль (22).

Ранее Джокович признался, что пока не планирует завершать карьеру.

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