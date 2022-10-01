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Кузнецов: ЦСКА обязан выигрывать у «Химок», потому что уровень клубов совсем разный

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Бывший футболист «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Химками».
Кузнецов: ЦСКА обязан выигрывать у «Химок», потому что уровень клубов совсем разный
  • РИА Новости

«Химки» — нелёгкий соперник. Однако ЦСКА обязан выигрывать, потому что уровень клубов совсем разный. Одна команда — в лидирующей группе, а вторая — внизу турнирной таблицы», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По его мнению, футболисты ЦСКА должны серьёзно настроиться на игру, чтобы одержать победу в матче.

Матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и ЦСКА пройдёт 1 октября на «Арене Химки». Начало — в 16:30 мск.

После десяти туров ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.

Ранее форвард ЦСКА Адольфо Гайч высказался об отношениях с главным тренером московского клуба Владимиром Федотовым.

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