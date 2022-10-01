Кузнецов: ЦСКА обязан выигрывать у «Химок», потому что уровень клубов совсем разный
- РИА Новости
«Химки» — нелёгкий соперник. Однако ЦСКА обязан выигрывать, потому что уровень клубов совсем разный. Одна команда — в лидирующей группе, а вторая — внизу турнирной таблицы», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».
По его мнению, футболисты ЦСКА должны серьёзно настроиться на игру, чтобы одержать победу в матче.
Матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и ЦСКА пройдёт 1 октября на «Арене Химки». Начало — в 16:30 мск.
После десяти туров ЦСКА имеет в своём активе 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью баллами находятся на 13-м месте.
Ранее форвард ЦСКА Адольфо Гайч высказался об отношениях с главным тренером московского клуба Владимиром Федотовым.