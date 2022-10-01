военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гайч: от Федотова я чувствую больше поддержки, чем от других тренеров

Короткая ссылка
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч высказался об отношениях с главным тренером московского клуба Владимиром Федотовым.

«Я чувствую поддержку больше, чем в прошлые периоды моей работы в ЦСКА. Тренер видел мой прогресс, он поверил в меня. И я хочу его отблагодарить тем же самым, той же теплотой, той же моей неистовой, мощной работой на поле», — цитирует Гайча kp.ru.

Нападающий известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее Адольфо Гайч оценил шансы ЦСКА побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить