Гайч: от Федотова я чувствую больше поддержки, чем от других тренеров

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч высказался об отношениях с главным тренером московского клуба Владимиром Федотовым.

«Я чувствую поддержку больше, чем в прошлые периоды моей работы в ЦСКА. Тренер видел мой прогресс, он поверил в меня. И я хочу его отблагодарить тем же самым, той же теплотой, той же моей неистовой, мощной работой на поле», — цитирует Гайча kp.ru.

Нападающий известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее Адольфо Гайч оценил шансы ЦСКА побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге.