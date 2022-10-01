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Камоции: Соболев — лучший нападающий РПЛ прямо сейчас

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Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци высказался о прогрессе нападающего красно-белых Александра Соболева.
Камоции: Соболев — лучший нападающий РПЛ прямо сейчас
  • Gettyimages.ru

«Соболев — лучший нападающий РПЛ прямо сейчас. Александр обладает всеми качествами современного нападающего: он быстрый, агрессивный, техничный и работает на команду», — цитирует Камоции Sport24.

Он также подчеркнул, что навыки Соболева раскрываются в текущем сезоне всё сильнее.

25-летний форвард в сезоне-2022/23 принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Соболев после победы «Спартака» попросил посоветовать ему дельфинарии в Астрахани.

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