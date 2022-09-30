Соболев после победы «Спартака» попросил посоветовать ему дельфинарии в Астрахани

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев обратился к болельщикам после матча третьего тура группового этапа Кубка России с «Зенитом».

«Всем привет. Слушайте, один вопрос есть. Завтра в Астрахань лечу, и подскажите, пожалуйста, какие-нибудь хорошие дельфинарии. Просто в Москве уже всё обходил. Хотелось в Астрахани зацепить что-то новенькое, новые эмоции получить. Спасибо», — сказал Соболев в видео в своём Telegram-канале.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я минута, 95-я) и Соболев (85-я).

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о работе главного арбитра Виталия Мешкова в матче между «Спартаком» и «Зенитом».