Защитник «Спартака» Маслов заявил, что уважает Салихову

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о своём отношении к гражданской супруге бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна — Зареме Салиховой.

«Виделся с ней на командных мероприятиях, здоровался, спрашивал, как у неё дела, — не более. Не слежу за её высказываниями, но уважаю Зарему. Я не особо интересуюсь прессой», — цитирует Маслова «РБ Спорт».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Франко Камоцци заявил, что «Спартаку» будет сложно заменить Федуна и Салихову.