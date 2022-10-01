Настюхин проиграл нокаутом Амиру во втором раунде турнира ONE Championship
- AP
Бой между Настюхиным и Амиром был остановлен во втором раунде. Халил нанёс точный удар справа, которым вывел Тимофея из равновесия, а затем провёл серию добивающих ударов, после которых российский боец не смог продолжить поединок.
Амир одержал восьмую победу в карьере (8-0) и продлил беспроигрышную серию до восьми боёв. Для Настюхина это поражение стало третьим подряд. До этого российский боец проиграл Сайгиду Гусейну Арсланалиеву и Кристиану Ли.
Ранее Настюхин выразил мнение, что Александру Емельяненко стоит завершить карьеру спортсмена.