Настюхин проиграл нокаутом Амиру во втором раунде турнира ONE Championship

Российский боец смешанных единоборств Тимофей Настюхин потерпел поражение от турка Халила Амира на турнире ONE Championship.

Бой между Настюхиным и Амиром был остановлен во втором раунде. Халил нанёс точный удар справа, которым вывел Тимофея из равновесия, а затем провёл серию добивающих ударов, после которых российский боец не смог продолжить поединок.

Амир одержал восьмую победу в карьере (8-0) и продлил беспроигрышную серию до восьми боёв. Для Настюхина это поражение стало третьим подряд. До этого российский боец проиграл Сайгиду Гусейну Арсланалиеву и Кристиану Ли.

Ранее Настюхин выразил мнение, что Александру Емельяненко стоит завершить карьеру спортсмена.