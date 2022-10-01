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Медведев встретится с Рамос-Виньоласом в первом круге турнира ATP в Астане

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Российский теннисист Даниил Медведев узнал своего соперника в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдёт в Астане.
Медведев встретится с Рамос-Виньоласом в первом круге турнира ATP в Астане
  • Gettyimages.ru

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP 500 в Астане, по итогам которой определились соперники российских теннисистов. Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом. Соперником Карена Хачанова станет американец Максим Кресси. Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с победителями квалификации.

Турнир пройдёт 3—9 октября.

Напомним, что Медведев потерпел поражение в 1/8 финала Открытого чемпионата США и уступил первое место в рейтинге ATP. Новой первой ракеткой мира стал испанец Карлос Алькарас, выигравший US Open 2022.

Ранее теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на высказывание депутата Госдумы Романа Терюшкова, который заявил, что спортсменка может прислушаться к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху ради выступления на соревнованиях.

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