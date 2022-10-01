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Касаткина шутливо отреагировала на высказывание Терюшкова в свой адрес

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Теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на высказывание депутата Госдумы Романа Терюшкова, который заявил, что спортсменка может прислушаться к главе МОК Томасу Баху.
Касаткина шутливо отреагировала на высказывание Терюшкова в свой адрес
  • AP

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Касаткина опубликовала в соцсетях слова Терюшкова, а ниже написала «Окей, гугл», прикрепив слова из поисковика: «Как избавиться от человека», «Как избавиться от человека-паразита» и так далее.

Ранее Роман Терюшков сообщил, что оспорит в прокуратуре присвоение Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта России.

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