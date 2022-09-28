Терюшков планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания ЗМС

Депутат Госдумы Роман Терюшков сообщил, что оспорит в прокуратуре присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта России.

«Приказ должен быть оспорен прокуратурой, потому что не подпадает под критерии присвоения. Я сделаю обращение», — сказал Роман Терюшков в эфире программы «Есть тема!».

25-летняя россиянка занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Также звание получила Екатерина Александрова, которая располагается на 24-м месте.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Касаткина достойна звания заслуженного мастера спорта.