Тарпищев считает, что Касаткина достойна звания заслуженного мастера спорта
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«Если убрать политические заявления и морально-этические моменты, то Касаткина, безусловно, заслужила. По спортивным достижениям всё заслуженно, вопросов нет», — цитирует Тарпищева ТАСС.
25-летняя россиянка занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Также звание получила Екатерина Александрова, которая располагается на 24-м месте.
Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников жёстко ответил критикам Касаткиной.