Тарпищев считает, что Касаткина достойна звания заслуженного мастера спорта

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что спортивные достижения теннисистки Дарьи Касаткиной не вызывают вопросов, поэтому присвоение ей звания заслуженного мастера спорта России абсолютно оправданно.

«Если убрать политические заявления и морально-этические моменты, то Касаткина, безусловно, заслужила. По спортивным достижениям всё заслуженно, вопросов нет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

25-летняя россиянка занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России. В активе Касаткиной шесть побед в турнирах WTA. Также звание получила Екатерина Александрова, которая располагается на 24-м месте.

Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников жёстко ответил критикам Касаткиной.