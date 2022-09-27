Кафельников жёстко ответил критикам Касаткиной

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта России.

«Заслуженно! Так и должно быть. Кто её критикует? Общественность, которая из себя ничего не представляет. А другая общественность, которая всё понимает, знает, что это всё заслуженно», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Звание заслуженного мастера спорта также получила Екатерина Александрова, сообщается на сайте Минспорта.

25-летняя Касаткина занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге WTA и является первой ракеткой России.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина выпала из топ-10 рейтинга WTA.