Стал известен следующий соперник Фахретдинова в UFC
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Фахретдинов проведёт бой с эквадорцем Микаэлем Моралесом, об этом сообщает журналист Марсель Дорфф в Twitter. Поединок пройдёт 17 декабря в рамках турнира UFC Fight Night.
4 июня Фахретдинов дебютировал в промоушене Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его соперником стал греческий спортсмен Андреас Михайлидис. Бой продлился три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Фахретдинов записал на свой счёт 19-ю победу в ММА при одном поражении.
Ранее cтал известен следующий соперник российского бойца UFC Мовсара Евлоева.