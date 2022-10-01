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Стал известен следующий соперник Фахретдинова в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов узнал своего соперника на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 17 декабря.
Стал известен следующий соперник Фахретдинова в UFC
  • Gettyimages.ru

Фахретдинов проведёт бой с эквадорцем Микаэлем Моралесом, об этом сообщает журналист Марсель Дорфф в Twitter. Поединок пройдёт 17 декабря в рамках турнира UFC Fight Night.

4 июня Фахретдинов дебютировал в промоушене Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его соперником стал греческий спортсмен Андреас Михайлидис. Бой продлился три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Фахретдинов записал на свой счёт 19-ю победу в ММА при одном поражении.

Ранее cтал известен следующий соперник российского бойца UFC Мовсара Евлоева.

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