ESPN: Евлоев и Митчелл возглавят турнир UFC в Лас-Вегасе в ноябре

Стал известен следующий соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсара Евлоева.

28-летний россиянин встретится с американцем Брайсом Митчеллом. Поединок в полулёгком дивизионе возглавит турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) 5 ноября, написал в социальных сетях журналист ESPN Бретт Окамото.

В активе Евлоева 16 побед и ни одного поражения. Американец провёл 15 успешных боёв и также не потерпел ни одного поражения.

Ранее Мовсар Евлоев поделился эмоциями после победы над американцем Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.