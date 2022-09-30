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ESPN: Евлоев и Митчелл возглавят турнир UFC в Лас-Вегасе в ноябре

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Стал известен следующий соперник российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мовсара Евлоева.
ESPN: Евлоев и Митчелл возглавят турнир UFC в Лас-Вегасе в ноябре
  • Gettyimages.ru

28-летний россиянин встретится с американцем Брайсом Митчеллом. Поединок в полулёгком дивизионе возглавит турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) 5 ноября, написал в социальных сетях журналист ESPN Бретт Окамото.

В активе Евлоева 16 побед и ни одного поражения. Американец провёл 15 успешных боёв и также не потерпел ни одного поражения.

Ранее Мовсар Евлоев поделился эмоциями после победы над американцем Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.

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