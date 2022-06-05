Евлоев рассказал, кому посвятил победу над Иге на турнире UFC

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Россиянин Мовсар Евлоев поделился эмоциями после победы над американцем Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.
Евлоев рассказал, кому посвятил победу над Иге на турнире UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Сделать ещё один повод для радости и гордости нашего народа — это ответственность, которая не покидает меня. Эту победу я посвящаю празднованию 30-летия нашей Республики Ингушетия!» — написал Евлоев в соцсетях.

Напомним, что 28-летний боец единогласным решением судей победил Иге. Двое арбитров поставили счёт 30:27 в пользу уроженца Ингушетии, а один — 30:26.

Для россиянина эта победа стала 16-й в карьере и шестой — в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поражений спортсмен не терпел.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.

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