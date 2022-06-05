Евлоев рассказал, кому посвятил победу над Иге на турнире UFC

Россиянин Мовсар Евлоев поделился эмоциями после победы над американцем Дэном Иге на турнире UFC Fight Night 207.

«Сделать ещё один повод для радости и гордости нашего народа — это ответственность, которая не покидает меня. Эту победу я посвящаю празднованию 30-летия нашей Республики Ингушетия!» — написал Евлоев в соцсетях.

Напомним, что 28-летний боец единогласным решением судей победил Иге. Двое арбитров поставили счёт 30:27 в пользу уроженца Ингушетии, а один — 30:26.

Для россиянина эта победа стала 16-й в карьере и шестой — в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Поражений спортсмен не терпел.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207.