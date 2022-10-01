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Сборная США выиграла женский чемпионат мира по баскетболу — 2022

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Сборная США по баскетболу одержала победу в женском чемпионате мира 2022 года в Сиднее (Австралия).
Сборная США выиграла женский чемпионат мира по баскетболу — 2022
  • Gettyimages.ru

В финальном матче американки обыграли баскетболисток из сборной Китая со счётом 83:61 (18:13, 25:20, 25:14, 15:14).

Самую высокую результативность в составе победителей показала Эйжа Уилсон — 19 очков и пять подборов. Среди китаянок выделилась Ли Юэру, у которой в активе 19 очков и 12 подборов.

Бронзовые медали ЧМ-2022 завоевали представительницы Австралии.

Ранее сообщалось, что российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире.

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