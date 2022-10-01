Сборная США выиграла женский чемпионат мира по баскетболу — 2022
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В финальном матче американки обыграли баскетболисток из сборной Китая со счётом 83:61 (18:13, 25:20, 25:14, 15:14).
Самую высокую результативность в составе победителей показала Эйжа Уилсон — 19 очков и пять подборов. Среди китаянок выделилась Ли Юэру, у которой в активе 19 очков и 12 подборов.
Бронзовые медали ЧМ-2022 завоевали представительницы Австралии.
Ранее сообщалось, что российского баскетболиста не выпустили из страны для участия в турнире.