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Хартли: Рябыкин уже отличный тренер, очень в него верю

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Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказал своё мнение о новом наставнике омской команды Дмитрие Рябыкине.
Хартли: Рябыкин уже отличный тренер, очень в него верю
  • AP

«Мы разговариваем почти каждый день. Рябыкин — один из моих лучших друзей. Он показал себя очень надёжным за эти четыре года, очень ценным помощником. Нет никаких сомнений — Дима будет отличным хоккейным тренером», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

1 мая Дмитрий Рябыкин был назначен на пост главного тренера клуба «Авангард». Он сменил на посту Боба Хартли. До этого Рябыкин работал ассистентом канадского специалиста.

Ранее «Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, Семёна Чистякова удалили до конца матча.

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