Президент ЕОК прервал представителей Украины и Швеции, поднявших политическую тему

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос прервал представителей делегаций Украины и Швеции, когда они подняли политическую тему.

Алла Тарасюк, менеджер по международным связям НОК Украины, и Петер Рейнебо, менеджер Олимпийского комитета Швеции, были недовольны участием россиян и белорусов на заседании.

«Мы очень чётко обозначили, что решение об их участии было принято исполкомом МОК, мы не собираемся обсуждать всё, что имеет политический подтекст», — заявил президент ЕОК.

30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.