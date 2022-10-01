Президент ЕОК прервал представителей Украины и Швеции, поднявших политическую тему
- AP
Алла Тарасюк, менеджер по международным связям НОК Украины, и Петер Рейнебо, менеджер Олимпийского комитета Швеции, были недовольны участием россиян и белорусов на заседании.
«Мы очень чётко обозначили, что решение об их участии было принято исполкомом МОК, мы не собираемся обсуждать всё, что имеет политический подтекст», — заявил президент ЕОК.
30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее в Кремле негативно отреагировали на условия МОК по допуску россиян на турниры.