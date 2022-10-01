В Латвии рассказали, какие последствия ждут Калниньша за переход в «Амур»
- РИА Новости
«Последствия для Калниньша? Единственное, что сейчас решено, — это то, что его не пустят ни в одну сборную Латвии, независимо от уровня, больше никогда. Ему даже не разрешат быть тренером вратарей латвийской команды после карьеры. Он больше не будет представлять нас», — цитирует Плужейса Expressen.
По его словам, на данный момент в Латвии не предусмотрены штрафы за переход в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.
27 августа генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила переход Калниньша в хабаровский клуб.
Ранее Калниньш заявил, что больше не собирается выступать за сборную Латвии по хоккею.