В Латвии рассказали, какие последствия ждут Калниньша за переход в «Амур»

Генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии (LHF) Роберт Плужейс заявил, что вратарь «Амура» Янис Калниньш никогда не сможет выступать за сборную Латвии по хоккею из-за решения играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Последствия для Калниньша? Единственное, что сейчас решено, — это то, что его не пустят ни в одну сборную Латвии, независимо от уровня, больше никогда. Ему даже не разрешат быть тренером вратарей латвийской команды после карьеры. Он больше не будет представлять нас», — цитирует Плужейса Expressen.

По его словам, на данный момент в Латвии не предусмотрены штрафы за переход в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

27 августа генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила переход Калниньша в хабаровский клуб.

Ранее Калниньш заявил, что больше не собирается выступать за сборную Латвии по хоккею.