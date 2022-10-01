Хартли: мой принцип — я никогда не смешиваю политику и хоккей

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что надеется на участие сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Мой принцип — я никогда не смешиваю политику и хоккей. Фанаты заждались, когда пройдёт новый Кубок мира. Все хотят видеть матчи топ‑сборных в формате «лучшие против лучших», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

1 мая Дмитрий Рябыкин был назначен на пост главного тренера клуба «Авангард». Он сменил на посту Боба Хартли. До этого Рябыкин работал ассистентом канадского специалиста.

Ранее «Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, Семёна Чистякова удалили до конца матча.