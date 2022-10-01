военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хартли: мой принцип — я никогда не смешиваю политику и хоккей

Короткая ссылка
Бывший главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что надеется на участие сборной России в Кубке мира 2024 года.
Хартли: мой принцип — я никогда не смешиваю политику и хоккей
  • РИА Новости

«Мой принцип — я никогда не смешиваю политику и хоккей. Фанаты заждались, когда пройдёт новый Кубок мира. Все хотят видеть матчи топ‑сборных в формате «лучшие против лучших», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

1 мая Дмитрий Рябыкин был назначен на пост главного тренера клуба «Авангард». Он сменил на посту Боба Хартли. До этого Рябыкин работал ассистентом канадского специалиста.

Ранее «Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, Семёна Чистякова удалили до конца матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить