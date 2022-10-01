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FIS откажется от полуфиналов в командном спринте по лыжным гонкам

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Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) приняла решение отказаться от полуфиналов в командном спринте по лыжным гонкам со следующего сезона.
FIS откажется от полуфиналов в командном спринте по лыжным гонкам
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте организации, решение было принято в ходе заседания FIS, которое проходило в Цюрихе с 28 по 30 сентября.

Вместо полуфиналов в командном спринте лыжники пройдут индивидуальную квалификацию. Спортсмены пробегут один круг трассы, после чего время двух участников пары будет суммировано. В финал попадут 15 лучших команд.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Финская лыжная ассоциация заявила о намерении исключить российских представителей из совета FIS.

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