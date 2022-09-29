Финская лыжная ассоциация поднимет вопрос об исключении россиян из совета FIS

Финская лыжная ассоциация заявила о намерении исключить российских представителей из совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«В дальнейшем исключение России и Белоруссии следует распространить не только на спортсменов, но и на попечительский и представительский советы FIS. Мы обязательно поднимем этот вопрос в Цюрихе и потребуем их исключения из совета FIS», — цитирует исполнительного директора Финской лыжной ассоциации Исмо Хямяляйнена РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

По его словам, участие финнов в ежегодном заседании комитетов FIS важно не только для принятия решений на предстоящий сезон, но и для обнародования негативной позиции к представителям российской Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Представители ФЛГР 27 сентября посетят совещание FIS, на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.