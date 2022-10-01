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Гвинею лишили права проведения Кубка африканских наций — 2025

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Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций 2025 года.
Гвинею лишили права проведения Кубка африканских наций — 2025
  • Gettyimages.ru

«В Гвинее не готовы к проведению турнира. CAF начнёт принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы», — заявил президент CAF Патрис Мотсепе.

Напомним, что сборная Сенегала является действующим чемпионом Кубка африканских наций. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла сборную Египта.

Бронзовые медали завоевала команда Камеруна.

Ранее правозащитная организация призвала отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

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