Гвинею лишили права проведения Кубка африканских наций — 2025
- Gettyimages.ru
«В Гвинее не готовы к проведению турнира. CAF начнёт принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы», — заявил президент CAF Патрис Мотсепе.
Напомним, что сборная Сенегала является действующим чемпионом Кубка африканских наций. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла сборную Египта.
Бронзовые медали завоевала команда Камеруна.
Ранее правозащитная организация призвала отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 по футболу в Катаре.