Гвинею лишили права проведения Кубка африканских наций — 2025

Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила Гвинею права проведения Кубка африканских наций 2025 года.

«В Гвинее не готовы к проведению турнира. CAF начнёт принимать новые заявки, потому что инфраструктура и объекты в стране не подходят или не готовы», — заявил президент CAF Патрис Мотсепе.

Напомним, что сборная Сенегала является действующим чемпионом Кубка африканских наций. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла сборную Египта.

Бронзовые медали завоевала команда Камеруна.

Ранее правозащитная организация призвала отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 по футболу в Катаре.