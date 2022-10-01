Правозащитная организация призвала отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022 по футболу в Катаре
«Мы, как иранские футбольные болельщики, с чрезвычайно тяжёлым сердцем должны выразить нашу глубочайшую озабоченность по поводу участия Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу, поэтому просим ФИФА, основываясь на статьях 3 и 4 её устава, немедленно исключить Иран из участников чемпионата мира 2022 года в Катаре», — сообщается в заявлении организации в Twitter.
Отмечается, что Федерация футбола Ирана не только является соучастником преступлений режима, но и создает прямую угрозу безопасности болельщиц в Иране и везде, где играет их национальная команда.
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее сообщалось, что на проведение чемпионата мира в Катаре страна-организатор потратила €208 млрд.