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Плющенко: мои спортсмены никогда не дистанцируются от защиты наших территорий

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске российских спортсменов к участию в международных стартах.
Плющенко: мои спортсмены никогда не дистанцируются от защиты наших территорий
  • РИА Новости

«Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства? Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я. Я не исключаю, что кто-то последует этому. Такие атлеты у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране», — цитирует Плющенко РИА Новости.

30 сентября Бах призвал допустить российских спортсменов до участия в международных стартах, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Глава МОК заявил, что один из вариантов для возобновления допуска отечественных атлетов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что никто из российских спортсменов не будет дистанцироваться от СВО ради участия в международных соревнованиях.

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