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Сушинский — о решении IIHF: они делают вид, что идут навстречу

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Чемпион мира Максим Сушинский высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) по сборной России.
Сушинский — о решении IIHF: они делают вид, что идут навстречу
  • РИА Новости

«Самое важное в этом решении, что оно исполнится только после того, как снимут санкции на участие наших спортсменов в международных соревнованиях, поэтому, конечно, это просто слова. Они просто не хотят поссориться, делают вид, что идут навстречу. Это всё обман», — приводит слова Сушинского РИА Новости.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF.

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