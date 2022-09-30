военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Гайч рассказал о различиях защитников в России и игроков обороны в Испании и Италии

Короткая ссылка
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос, чем защитники в Российской премьер-лиге (РПЛ) отличаются от игроков обороны в Аргентине, Италии и Испании.
Гайч рассказал о различиях защитников в России и игроков обороны в Испании и Италии
  • Gettyimages.ru

«Аргентина больше похожа на Россию с точки зрения интенсивности. А в Испании команды играют в закрытый футбол. Нет такого перехода туда-обратно, вперёд-назад. В этом и есть разница. В Италии очень сильные защитники. И футбол там более тактический. Там нападающие должны очень хорошо работать», — приводит слова Гайча «Комсомольская правда».

Гайч известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру Гайча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить