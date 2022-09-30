Гайч рассказал о различиях защитников в России и игроков обороны в Испании и Италии

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч ответил на вопрос, чем защитники в Российской премьер-лиге (РПЛ) отличаются от игроков обороны в Аргентине, Италии и Испании.

«Аргентина больше похожа на Россию с точки зрения интенсивности. А в Испании команды играют в закрытый футбол. Нет такого перехода туда-обратно, вперёд-назад. В этом и есть разница. В Италии очень сильные защитники. И футбол там более тактический. Там нападающие должны очень хорошо работать», — приводит слова Гайча «Комсомольская правда».

Гайч известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру Гайча.