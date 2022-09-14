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Федотов высказался о прогрессе нападающего Гайча в ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру нападающего армейского клуба Адольфо Гайча.
Федотов высказался о прогрессе нападающего Гайча в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Прогресс Адольфо очевиден. Получает всё больше игрового времени. Всё зависит от него, чтобы прогресс шёл по прямой наверх. Кто футболиста ставит в состав? Сам футболист своей игрой. Всё в его руках», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Гайч известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее отец Гайча объяснил, почему футболист остался в ЦСКА.

 

 

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