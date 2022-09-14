Федотов высказался о прогрессе нападающего Гайча в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру нападающего армейского клуба Адольфо Гайча.

«Прогресс Адольфо очевиден. Получает всё больше игрового времени. Всё зависит от него, чтобы прогресс шёл по прямой наверх. Кто футболиста ставит в состав? Сам футболист своей игрой. Всё в его руках», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Гайч известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее отец Гайча объяснил, почему футболист остался в ЦСКА.