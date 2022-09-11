военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Отец Гайча объяснил, почему футболист остался в ЦСКА

Короткая ссылка
Гильермо Гайч, отец нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, ответил, почему его сын решил провести нынешний сезон в столичной команде.
Отец Гайча объяснил, почему футболист остался в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Была возможность оказаться в другом клубе, который предлагал аренду, но сын остался в ЦСКА, чтобы бороться за место в составе этой команды. Но конкретики я не знаю», — цитирует Гайча-старшего «Матч ТВ».

Отец форварда доволен тем, как для его сына сложился матч девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром». В концовке аргентинец вышел на замену вместо Фёдора Чалова и забил первый гол в нынешнем сезоне.

«Он уже забивал в Кубке России, поэтому мы видим, что у него это получается. Он говорит, что уже хорошо адаптирован к российскому чемпионату», — добавил Гильермо Гайч.

Адольфо Гайч известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее пресс-служба московского ЦСКА опубликовала в социальной сети Telegram видеозапись, на которой запечатлена речь главного тренера команды Владимира Федотова после победы над «Краснодаром» в девятом туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить