Отец Гайча объяснил, почему футболист остался в ЦСКА

Гильермо Гайч, отец нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, ответил, почему его сын решил провести нынешний сезон в столичной команде.

«Была возможность оказаться в другом клубе, который предлагал аренду, но сын остался в ЦСКА, чтобы бороться за место в составе этой команды. Но конкретики я не знаю», — цитирует Гайча-старшего «Матч ТВ».

Отец форварда доволен тем, как для его сына сложился матч девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром». В концовке аргентинец вышел на замену вместо Фёдора Чалова и забил первый гол в нынешнем сезоне.

«Он уже забивал в Кубке России, поэтому мы видим, что у него это получается. Он говорит, что уже хорошо адаптирован к российскому чемпионату», — добавил Гильермо Гайч.

Адольфо Гайч известен по выступлениям за аргентинский «Сан-Лоренсо», итальянский «Беневенто» и испанскую «Уэску». В нынешнем сезоне он провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее пресс-служба московского ЦСКА опубликовала в социальной сети Telegram видеозапись, на которой запечатлена речь главного тренера команды Владимира Федотова после победы над «Краснодаром» в девятом туре РПЛ.