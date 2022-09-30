Игроки «Химок» заявили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне
- РИА Новости
По словам спортсменов, в предыдущий раз они получали зарплату за июнь, сообщает Metaratings.ru.
По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.
По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.
«Химки» 28 сентября примут московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что в подмосковном клубе уже три месяца не выплачивается зарплата.