военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Игроки «Химок» заявили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне

Короткая ссылка
Футболисты подмосковных «Химок» рассказали, что испытывают финансовые сложности из-за того, что долгое время не получали зарплату.
Игроки «Химок» заявили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне
  • РИА Новости

По словам спортсменов, в предыдущий раз они получали зарплату за июнь, сообщает Metaratings.ru.

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

«Химки» 28 сентября примут московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что в подмосковном клубе уже три месяца не выплачивается зарплата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить