Игроки «Химок» заявили, что ещё не получали зарплату в нынешнем сезоне

Футболисты подмосковных «Химок» рассказали, что испытывают финансовые сложности из-за того, что долгое время не получали зарплату.

По словам спортсменов, в предыдущий раз они получали зарплату за июнь, сообщает Metaratings.ru.

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

«Химки» 28 сентября примут московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что в подмосковном клубе уже три месяца не выплачивается зарплата.