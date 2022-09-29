Терюшков заявил, что не располагает информацией о задержке зарплат в «Химках»
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«У меня нет такой информации. Могу только сказать, что в клубе иногда бывают задержки по выплатам, но они закрываются. В первых числах октября будут очередные платёжки. Не стоит забывать, что в клубе поменялось руководство, сейчас делается право подписи», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».
По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.
По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, а также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.
«Химки» 28 сентября примут московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.
Ранее Терюшков высказался по поводу ситуации с частичной мобилизацией.