Терюшков заявил, что не располагает информацией о задержке зарплат в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что в подмосковном клубе уже три месяца не выплачивается зарплата.

«У меня нет такой информации. Могу только сказать, что в клубе иногда бывают задержки по выплатам, но они закрываются. В первых числах октября будут очередные платёжки. Не стоит забывать, что в клубе поменялось руководство, сейчас делается право подписи», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

По ходу сезона-2022/23 в «Химках» уволили двух главных тренеров — Сергея Юрана и Николая Писарева, а также из клуба ушёл генеральный директор Дмитрий Ульянов.

«Химки» 28 сентября примут московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Ранее Терюшков высказался по поводу ситуации с частичной мобилизацией.