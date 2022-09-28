Терюшков: Минспорт подал списки спортсменов, которым полагается бронь от мобилизации

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу ситуации с частичной мобилизацией.

«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах», — цитирует депутата Госдумы РИА Новости.

Терюшков подчеркнул, что закон един для всех.

«Если будут повестки, будем отдавать долг Родине, ничего страшного», — добавил он.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.