Терюшков: Минспорт подал списки спортсменов, которым полагается бронь от мобилизации
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«По моей информации, Минспорт подавал списки бронирования спортсменов, но это касается членов национальных сборных и спортсменов, которые показывали высокие результаты на прошедших чемпионатах», — цитирует депутата Госдумы РИА Новости.
Терюшков подчеркнул, что закон един для всех.
«Если будут повестки, будем отдавать долг Родине, ничего страшного», — добавил он.
21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.