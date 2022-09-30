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Норвежские лыжники могут бойкотировать Кубок мира и ЧМ в случае допуска россиян

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Глава комитета по лыжным гонкам Норвегии Торбьорн Скогстад рассказал, что сборная может бойкотировать Кубок мира и чемпионат мира в Планице в случае допуска российских спортсменов до турниров.
Норвежские лыжники могут бойкотировать Кубок мира и ЧМ в случае допуска россиян
  • РИА Новости

«Мы должны будем принять решение, если допуск произойдёт. Мы хотели бы конкурировать со всеми спортсменами в мире, но для нас это выбор ценностей. В отстаивании своих ценностей мы готовы пойти далеко», — приводит слова Скогстада abcnyheter.no.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением, что FIS склоняется к возвращению россиян на международные соревнования.

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