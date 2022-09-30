Норвежские лыжники могут бойкотировать Кубок мира и ЧМ в случае допуска россиян
- РИА Новости
«Мы должны будем принять решение, если допуск произойдёт. Мы хотели бы конкурировать со всеми спортсменами в мире, но для нас это выбор ценностей. В отстаивании своих ценностей мы готовы пойти далеко», — приводит слова Скогстада abcnyheter.no.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением, что FIS склоняется к возвращению россиян на международные соревнования.