Хоккеист Щербак покинул чешский «Маунтфилд» из-за отказа в продлении визы

Экс-хоккеист «Монреаля» Никита Щербак вернулся в Канаду из-за того, что ему не продлили визу в Чехии.

«Маунтфилд» — выдающаяся организация с отменным тренерским штабом, игроками и фанатами. Мой период пребывания в Чехии оказался замечательным. Жаль, что всё так закончилось. Я точно попытаюсь вернуться в Чехию в будущем», — приводит слова Щербака TVA Sports.

За чешский клуб форвард провёл пять матчей, в которых набрал пять очков (1 + 4) и стал лучшим бомбардиром клуба.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что российским хоккеистам разрешат въезд в страну на матчи НХЛ по ранее выданным визам.