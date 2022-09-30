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Хоккеист Щербак покинул чешский «Маунтфилд» из-за отказа в продлении визы

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Экс-хоккеист «Монреаля» Никита Щербак вернулся в Канаду из-за того, что ему не продлили визу в Чехии.
Хоккеист Щербак покинул чешский «Маунтфилд» из-за отказа в продлении визы
  • Gettyimages.ru

«Маунтфилд» — выдающаяся организация с отменным тренерским штабом, игроками и фанатами. Мой период пребывания в Чехии оказался замечательным. Жаль, что всё так закончилось. Я точно попытаюсь вернуться в Чехию в будущем», — приводит слова Щербака TVA Sports.

За чешский клуб форвард провёл пять матчей, в которых набрал пять очков (1 + 4) и стал лучшим бомбардиром клуба.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что российским хоккеистам разрешат въезд в страну на матчи НХЛ по ранее выданным визам.

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