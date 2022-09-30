Marca: Месси не хочет возвращаться в «Барселону» при Лапорте

Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не хочет присоединяться к «Барселоне», пока на посту президента клуба находится Жоан Лапорта.

35-летний аргентинец считает, что Лапорта предал его, отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту, вынудив его покинуть испанский клуб, сообщает Marca. Отмечается, что Месси также требует уволить некоторых игроков и менеджеров, так как считает, что они к нему плохо относились.

Летом 2021 года Месси перешёл в ПСЖ. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ хотят продлить контракт с Месси.