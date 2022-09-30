военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минеев — о покинувших страну россиянах: бог им судья

Короткая ссылка
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о частичной мобилизации в России.
Минеев — о покинувших страну россиянах: бог им судья
  • РИА Новости

«Есть те, кто позорно убежали. Бог им судья», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

Боец дал понять, что все его запланированные поединки находятся в подвешенном состоянии.

«Пока ничего не могу сказать, в стране такая ситуация... Наверное, для граждан это должно отойти на второй план», — добавил Минеев.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 30 сентября посетил пункт мобилизации после получения повестки. Минеев предположил, что будет служить в разведке ВДВ.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.




Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить