Минеев — о покинувших страну россиянах: бог им судья
- РИА Новости
«Есть те, кто позорно убежали. Бог им судья», — цитирует Минеева «Матч ТВ».
Боец дал понять, что все его запланированные поединки находятся в подвешенном состоянии.
«Пока ничего не могу сказать, в стране такая ситуация... Наверное, для граждан это должно отойти на второй план», — добавил Минеев.
Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.
32-летний боец 30 сентября посетил пункт мобилизации после получения повестки. Минеев предположил, что будет служить в разведке ВДВ.
Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.