Минеев — о покинувших страну россиянах: бог им судья

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался о частичной мобилизации в России.

«Есть те, кто позорно убежали. Бог им судья», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

Боец дал понять, что все его запланированные поединки находятся в подвешенном состоянии.

«Пока ничего не могу сказать, в стране такая ситуация... Наверное, для граждан это должно отойти на второй план», — добавил Минеев.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 30 сентября посетил пункт мобилизации после получения повестки. Минеев предположил, что будет служить в разведке ВДВ.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.







