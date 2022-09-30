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В «Лацио» назвали новости об интересе к Андрею Мостовому агентскими играми

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Спортивный директор «Лацио» Игли Таре отреагировал на слухи об интересе команд Серии А к хавбеку «Зенита» Андрею Мостовому.
В «Лацио» назвали новости об интересе к Андрею Мостовому агентскими играми
  • РИА Новости

«Все новости об интересе к Мостовому в Италии — это, скорее всего, агентские игры. Вряд ли что-то правда есть. Смог бы он заиграть здесь? Есть вопрос о мышлении русских футболистов. Одно дело, когда играешь в России, и другое — когда в Европе. Особенно это касается Италии, где футбол — это культура тактики и профессионализма», — приводит слова Таре Sport24.

24-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провёл за петербургский клуб 85 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в €3,5 млн.

Ранее Мостовой прокомментировал слухи, согласно которым им интересуются несколько клубов Серии А.

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