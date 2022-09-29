Андрей Мостовой отреагировал на информацию об интересе клубов Серии А

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слухи, согласно которым им интересуются несколько клубов Серии А.

«Нормально. Как будет что-то официально известно, тогда и поговорим», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

24-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провёл за петербургский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в €3,5 млн.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.