Тикнизян прокомментировал слова Баринова об игре нападающих «Локомотива» в обороне

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на слова капитана железнодорожников Дмитрия Баринова об игре нападающих в обороне.

«Дима — капитан нашей команды, он имеет полное право рассуждать на подобные темы. Я не имею права это комментировать. Думаю, мы будем решать всё внутри команды. Это правильно, на мой взгляд», — цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» (девять очков) располагается на 12-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Тикнизян в текущем сезоне в 12 матчах во всех турнирах записал в свой актив одну результативную передачу.

Ранее нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов предположил, почему бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не дал ему возможности закрепиться в основе.