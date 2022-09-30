Сулейманов ответил, почему Сёмин не дал ему шанс проявить себя в «Локомотиве»
- РИА Новости
«На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал и результаты команды при этом были хорошими — значит, делал всё правильно. Спасибо, что привлёк к команде», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».
Сулейманов является воспитанником железнодорожников. В июле 2021 года футболист перешёл в «Пари НН». За нижегородцев Сулейманов провёл 78 матчей, забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.
В сентябре 2021 года нападающий дебютировал за юниорскую сборную России (не старше 21 года), за которую отыграл пять встреч и забил один гол.
Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Пари НН» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Ранее Сулейманов высказался о неудачном старте железнодорожников в нынешнем сезоне.