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Сулейманов ответил, почему Сёмин не дал ему шанс проявить себя в «Локомотиве»

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Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов предположил, почему бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не дал ему возможности закрепиться в основе.
Сулейманов ответил, почему Сёмин не дал ему шанс проявить себя в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал и результаты команды при этом были хорошими — значит, делал всё правильно. Спасибо, что привлёк к команде», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».

Сулейманов является воспитанником железнодорожников. В июле 2021 года футболист перешёл в «Пари НН». За нижегородцев Сулейманов провёл 78 матчей, забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.

В сентябре 2021 года нападающий дебютировал за юниорскую сборную России (не старше 21 года), за которую отыграл пять встреч и забил один гол.

Действующее соглашение 22-летнего футболиста с «Пари НН» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее Сулейманов высказался о неудачном старте железнодорожников в нынешнем сезоне.

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