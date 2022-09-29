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Сулейманов — о «Локомотиве»: печально, что такой клуб идёт на 12-м месте

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Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался о неудачном старте железнодорожников в нынешнем сезоне.
Сулейманов — о «Локомотиве»: печально, что такой клуб идёт на 12-м месте
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не моё дело разбираться в таких серьёзных проблемах. Очень печально, что такой клуб идёт на 12-м месте в РПЛ. Хотелось, чтобы он шёл в лидерах», — цитирует Сулейманова «Чемпионат».

«Локомотив» находится на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками. «Зенит» (26) возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может вернуться в московский клуб.

 

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