Eurostavka: Черевченко может войти в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко может вернуться в московский клуб.

Черевченко может войти в штаб Йозефа Циннбауэра в качестве помощника главного тренера, сообщает Eurostavka.ru.

22 февраля текущего года стало известно, что клуб «Химки» уволил Черевченко с поста главного тренера команды. Он работал в «Химках» с сентября 2020 года.

28 сентября «Локомотив» нанёс разгромное поражение «Химкам» в матче группового этапа Кубка России по футболу (5:0). Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Ранее голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что ещё не готов играть после травмы.