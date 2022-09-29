военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что ещё не готов играть после травмы

Короткая ссылка
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Врачи говорят, что могу выйти на поле уже? Не знаю. Я пока не готов», — цитирует Гильерме «Спорт-Экспресс».

Гильерме получил травму 31 августа в матче первого тура группового раунда Кубка России с «Пари НН». Накануне 36-летний голкипер приступил к тренировкам в общей группе.

«Локомотив» нанёс разгромное поражение «Химкам» в матче группового этапа Кубка России по футболу (5:0). Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Ранее нападающий столичного «Локомотива» Педриньо высказался о победе в матче группового турнира Кубка России по футболу с подмосковными «Химками».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить