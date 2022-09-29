Голкипер «Локомотива» Гильерме заявил, что ещё не готов играть после травмы

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Врачи говорят, что могу выйти на поле уже? Не знаю. Я пока не готов», — цитирует Гильерме «Спорт-Экспресс».

Гильерме получил травму 31 августа в матче первого тура группового раунда Кубка России с «Пари НН». Накануне 36-летний голкипер приступил к тренировкам в общей группе.

«Локомотив» нанёс разгромное поражение «Химкам» в матче группового этапа Кубка России по футболу (5:0). Педриньо оформил покер (20-я, 36-я, 50-я, 59-я минуты). Также отличился Вильсон Изидор (57-я).

Ранее нападающий столичного «Локомотива» Педриньо высказался о победе в матче группового турнира Кубка России по футболу с подмосковными «Химками».





